Se reinventar na carreira é uma porta aberta para o sucesso

Em uma era em que tudo muda rapidamente, se reinventar e apostar em novidades são alternativas para quem busca se destacar no mercado. E, quando as oportunidades aparecem, é possível traçar estratégias com o auxílio das Inteligências Artificiais. Esses foram alguns dos temas debatidos no segundo dia da Gramado Summit 2025, o maior evento de inovação da América Latina, que ocorre até essa sexta-feira (6/6), em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Na abertura do palco principal, Marcel Silva, representante do Google Cloud, reforçou o poder que as IA têm em vários segmentos, inclusive no ramo dos negócios e carreiras. Segundo ele, são ferramentas que aprimoram o conhecimento e o aprendizado, além de construir os mais úteis serviços e plataformas.

Um exemplo disso é o NotebookLM, recente lançamento da Google. A ferramenta permite que os usuários trabalhem com grandes volumes de dados e transformem no que quiserem, como resumos e podcasts. “Sempre acreditei no potencial da tecnologia e que a IA pode trazer o amanhã para hoje”, disse.

O novo ritmo do entretenimento: carreiras, conteúdo e conexões

E agora é quase impossível falar das transformações tecnológicas sem citar o impacto nas carreiras e na nova forma de produzir conteúdo nas redes sociais. No palco principal da Gramado Summit 2025, Luiz Prisco, editor do portal Metrópoles, mediou uma conversa sobre o tema.

“A autenticidade faz parte da inovação”. Foi assim que Maju Salgado resumiu o sucesso dela nas redes sociais. A influenciadora e dançarina soma mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e reforçou que observa a criação de conteúdo totalmente atrelada à inovação, sem deixar de lado a própria essência.

“Hoje, consigo compartilhar a minha arte, a vida com meu namorado e coisas do lugar onde vivo”, comentou.

Para a empresária Kamilla Fialho, uma das garantias de sucesso é estar atento às novas tendências. Segundo ela, é, sim, possível se adaptar às novas tecnologias e tendências “sem fechar a cabeça para as novidades”. Além disso, ela garantiu que “quem chega primeiro e se aprofunda nas novas ferramentas das plataformas digitais tem mais alcance”.

E Tília concordou. A cantora, que é um sucesso entre os mais jovens, foi estratégica e conseguiu se reinventar na criação de conteúdo. Prova disso é a conquista de uma multidão de fãs nos últimos dois anos.

“Minha carreira passou por um divisor de águas quando aprendi a me comunicar nas redes sociais”. Tília, cantora

“Nos últimos dois anos eu achei a minha plataforma e comecei com as lives. Hoje em dia, as pessoas gostam de me assistir e criam uma história de incentivo em relação ao meu trabalho”, completou Tília.

Lições do esporte para os negócios

Engana-se quem acredita que apenas quem trabalha na internet precisa se reinventar. No palco divergente, Rodrigo Barros (CEO da Boali) e Diego Alves (empresário, investidor e ex-goleiro) conversaram sobre a transição de carreira também no mundo dos esportes.

Rodrigo não deu certo no futebol, mas decidiu investir em outra área: o empreendedorismo. Logo no começo da conversa, o CEO da Boali afirmou que “não queria ser medíocre” e apostou nesse novo segmento.

“A maior curva de crescimento é feita nesses momentos de vulnerabilidade, quando reconhecemos que ainda estamos em construção.”

Logo depois, o ex-goleiro Diego Alves reforçou a necessidade de buscar e se encontrar em novos cenários. Para ele, o processo de reposicionamento no mercado – entre futebol e negócios – se tornou ainda mais fácil pois tinha a certeza do recomeço.

Agora em transição, Diego garantiu que tudo ficou para trás: “Esse momento é diferente de tudo que já vivi. Reconhecimento e aplausos são importantes, mas precisei me adaptar a um novo eu e a um novo mundo”.

Gramado Summit 2025

A melhor e maior edição da Gramado Summit segue até essa sexta-feira (6/6), com mais de 300 palestrantes. Neste segundo dia de evento passaram pelo palco principal nomes como Sergio Sampaio (vice-presidente de operações do Grupo Boticário), Raoni Carneiro (diretor artístico da Rede Globo) e João Branco (profissional de marketing mais admirado do Brasil)

Na quarta-feira (4/6), o mesmo palco recebeu outros nomes como Luiza Helena Trajano (presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza), Fábio Faccio (CEO das lojas Renner), André Fatala (vice-presidente das plataformas Magazine Luiza e Luciano Potter (jornalista e comunicador), além de outras personalidades.