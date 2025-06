Seca de rio no Acre obriga moradores a arrastar barcos na lama para continuar viagem; VÍDEO

Os moradores do Alto Rio Iaco, em Sena Madureira, já enfrentam certa dificuldade de navegação nesta época do ano, por conta do início do verão amazônico. Com a seca do rio, as galhadas estão aparecendo, sendo preciso redobrar os cuidados para evitar o encalhe das embarcações.

Residente na comunidade Nova Olinda, o trabalhador rural Pablo gravou um vídeo mostrando a situação atual. “Aqui é preciso rolar os paus para poder passar”, disse ele.

Os ribeirinhos estão bastante preocupados com os meses seguintes e esperam que a seca não seja tão severa quanto a registrada no ano passado. Para se ter uma ideia, em 2024, em alguns trechos do rio, era possível atravessar a pé.

Com a intensificação do verão, a única alternativa para os ribeirinhos será trafegar pelos ramais.