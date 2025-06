Secretaria de Educação do Acre amplia escuta da comunidade por meio da Ouvidoria

A Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE) tem investido na escuta ativa da população por meio de sua Ouvidoria, que atua como um canal direto entre os cidadãos e a gestão pública. O serviço recebe e encaminha diferentes tipos de manifestações, como sugestões, reclamações, denúncias, elogios e pedidos de informação.

De acordo com a ouvidora da SEE, professora Maria José Nascimento, o principal objetivo do setor é garantir que a população seja ouvida de forma responsável e transparente. “Cada solicitação é analisada com seriedade e respondida com clareza. Esse diálogo contribui diretamente para a melhoria da educação pública”, afirma.

Entre os temas mais recorrentes estão questões envolvendo transporte escolar, merenda, infraestrutura das escolas e atendimento nas unidades de ensino. Casos mais sensíveis, como denúncias de assédio ou outras irregularidades, também são acolhidos e encaminhados conforme os protocolos legais.

Para facilitar o acesso da população ao serviço, a Ouvidoria ampliou sua presença física e agora também atende na Representação da SEE em Cruzeiro do Sul (RSEE), no Vale do Juruá. O novo espaço permite um contato mais próximo com servidores e a comunidade escolar da região.

Os atendimentos podem ser realizados presencialmente, por telefone, e-mail ou plataformas digitais, como o site oficial da SEE e os sistemas e-SIC e Fala BR. O horário de funcionamento é de segunda a quinta, das 7h30 às 12h e das 14h às 17h30, e nas sextas-feiras, das 7h às 14h.

Além de tratar manifestações diversas, a Ouvidoria também atua como Serviço de Informação ao Cidadão, assegurando o acesso a dados públicos, conforme estabelece a Lei de Acesso à Informação.

Segundo a ouvidora, iniciativas como essa ajudam a construir uma gestão mais transparente e participativa. “Fortalecer o vínculo com a sociedade é essencial para promover avanços reais na educação”, conclui Maria José.

O cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria da SEE por diversos canais:

– Presencialmente, na sede da SEE ou na RSEE em Cruzeiro do Sul;

– Por telefone: (68) 3215-6009;

– Por e-mail: [email protected];

– Pelo site: www.see.ac.gov.br;

– Ou ainda pelo sistema eletrônico e-SIC: www.esic.ac.gov.br.

– Plataforma Fala BR: https://falabr.cgu.gov.br/web/home

Com informações Agência de Notícias do Acre