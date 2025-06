Secretaria de Habitação realiza audiência pública sobre regularização fundiária em Cruzeiro do Sul

A Secretaria de Habitação e Urbanismo (SEHURB) realizará, no próximo dia 4 de junho, uma audiência pública para tratar do processo de regularização fundiária em diversos bairros da cidade. O encontro está marcado para as 16h, na sede da AABB, localizada na Avenida Lauro Müller, s/n, no bairro João Alves.

O objetivo da audiência é promover o diálogo com a comunidade sobre as etapas e benefícios do processo de regularização nos bairros Cohab, Saboeiro, Cruzeiro do Sul, Manoel Terça, Remanso e Nossa Senhora das Graças.

De acordo com a SEHURB, a participação popular é fundamental para esclarecer dúvidas, apresentar sugestões e compreender as responsabilidades de cada parte envolvida. A regularização fundiária visa garantir segurança jurídica aos moradores, com a entrega de títulos de propriedade, além de facilitar o acesso a serviços públicos e financiamentos.

O evento é aberto a toda a população, especialmente aos moradores das áreas diretamente afetadas pelo processo. A SEHURB reforça a importância da presença dos interessados para que possam acompanhar de perto as ações e os avanços na política habitacional do município.