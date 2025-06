Secretário de Saúde participa de tribuna na Câmara e reforça importância da doação de sangue

A Câmara Municipal de Rio Branco promoveu, nesta quarta-feira (18), uma Tribuna Popular para destacar a importância da doação de sangue. A iniciativa foi proposta pelo vereador Aiache, que também apresentou oficialmente a campanha “Julho Vermelho”, voltada à conscientização sobre o tema. O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, participou da sessão.

Além da presença do chefe da pasta da Saúde, a Tribuna Popular também contou com representantes do Hemoacre, que reforçaram a necessidade de manter os estoques de sangue abastecidos para garantir a realização de cirurgias e atendimentos de urgência.

O secretário Pedro Pascoal destacou, em sua fala, que a doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas. “Uma única doação pode salvar até quatro pessoas. Precisamos que essa mensagem chegue a toda a população. A doação deve ser um ato contínuo, não apenas nos momentos de emergência”, alertou.

Durante seu discurso, o vereador Aiache ressaltou o papel fundamental dos doadores para a rede de saúde e destacou a união dos parlamentares em prol da campanha.

“Esse projeto nasceu aqui na Câmara. Cada vereador assumiu a meta de levar cinco doadores para a ação que acontecerá no dia 8 de julho. Nossa expectativa é superar 100 doadores nesse dia, mostrando a força do nosso compromisso com a vida”, afirmou.

Além de incentivar a doação, Aiache também apresentou um requerimento solicitando uma moção de aplauso ao secretário Pedro Pascoal, em reconhecimento aos serviços prestados à saúde pública do Acre.

“É uma justa homenagem a quem tem trabalhado com ética, compromisso e eficiência na condução das políticas de saúde do nosso estado”, destacou o vereador.

Necessidade de doações regulares

Pedro Pascoal também explicou que, com a ampliação dos serviços de saúde, como a realização de mais cirurgias e procedimentos, cresce também a demanda por sangue. “Ter o banco de sangue abastecido é essencial para garantir que os tratamentos não sejam interrompidos”, enfatizou.

Atualmente, o Hemoacre conta com unidades em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia, além de um ônibus equipado para coletas itinerantes em diversos municípios do estado.