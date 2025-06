Secretário de Turismo destaca impacto econômico positivo do Arraial Cultural 2025

Durante o encerramento do Arraial Cultural 2025, realizado no último domingo (29), o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, fez um balanço geral do evento, destacando a expressiva movimentação econômica gerada ao longo dos dias de festa. Segundo ele, o arraial superou as expectativas tanto em público quanto em geração de renda para os trabalhadores locais.

De acordo com Messias, o evento foi planejado para fortalecer o turismo cultural e criar oportunidades para a economia popular. A movimentação nas barraquinhas foi intensa desde a primeira noite, e estima-se que centenas de famílias tiveram sua renda fortalecida durante o arraial.

“Então tenho que agradecer muito, junto com a FEM, nós estamos aqui com a Feira do Empreendedorismo, onde tivemos 60 barracas neste ano. O ano passado tivemos uma venda em torno de 300 mil reais e eu tenho certeza que esse ano a gente vai superar a venda do ano passado.”

O secretário reforçou que a proposta do governo é manter o Arraial Cultural como um evento anual de referência, unindo tradição, lazer e desenvolvimento econômico.

“Então, muito obrigado a todo mundo que participou dessa linda festa. E agora que venha a Expoacre Juruá! Segunda-feira já estou embarcando para lá, onde a minha equipe já está presente, para que a gente possa oferecer também uma excelente festa para a população do Juruá e para o Estado do Acre.”

O balanço completo, com números oficiais da movimentação financeira, deve ser divulgado nos próximos dias.