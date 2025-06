Secretário do alto escalão banca faculdade e vida de luxo de ‘novinha’ que faz Medicina na fronteira

Educação do futuro

Epitaciolândia sai na frente e entra para a história como o primeiro município do Acre a implantar uma Sala Google em sua rede de ensino. A inauguração aconteceu no dia 2 de junho e contou com a presença do prefeito e do vice-prefeito, que celebraram essa conquista para a educação do município.

A nova sala está instalada em uma escola localizada no bairro José Hassem, o mais populoso e um dos mais carentes da cidade. A iniciativa representa um grande avanço, levando tecnologia de ponta e oportunidades de aprendizado do século XXI para os estudantes da região.

Com acesso a ferramentas digitais modernas e um ambiente preparado para o ensino inovador, a Sala Google promete transformar o jeito de aprender e abrir novos horizontes para os jovens de Epitaciolândia.

Parabéns à comunidade escolar e ao município por esse passo gigante rumo ao futuro!

Chiquinho Sorvetes

A sexta-feira (6) foi marcada por muita doçura e prestígio em Brasiléia! A cidade ganhou oficialmente sua unidade da famosa franquia Chiquinho Sorvetes, inaugurada com um evento badalado que reuniu empresários, autoridades locais e muitos convidados especiais.

Instalada em uma área estratégica no centro da cidade, a sorveteria promete se tornar o novo point da região, trazendo muito sabor, empregos e um charme a mais para o comércio local.

Os anfitriões a ex prefeita Fernanda Hassem e seu esposo Israel Milani celebraram a realização com muito entusiasmo. Em suas palavras, o momento representa mais que um investimento: é um gesto de amor por Brasiléia e um compromisso com o desenvolvimento local.

Com um cardápio irresistível que inclui milk-shakes, açaís, taças especiais e sobremesas geladas, a Chiquinho já chega conquistando corações (e paladares!) por aqui. A expectativa? Que se torne o novo ponto de encontro de famílias, jovens e turistas na fronteira acreana.

Brasiléia agora faz parte da rede de mais de 600 lojas da Chiquinho Sorvetes espalhadas pelo Brasil. Um brinde gelado ao empreendedorismo e ao crescimento da nossa querida cidade!

Saúde pública

Notícia para comemorar com orgulho: Brasiléia conquistou o primeiro lugar no Acre no ranking do Previne Brasil, com uma nota histórica que a consagra como referência estadual em saúde pública!

O município superou todas as demais cidades acreanas, reflexo direto do trabalho eficiente que vem sendo desenvolvido por uma equipe técnica comprometida com o bem-estar da população.

Mesmo com pouco tempo à frente da gestão, o esforço em implementar políticas públicas eficazes já rende frutos e dos bons! A nota quase perfeita só reforça que Brasiléia está no caminho certo para oferecer uma saúde de qualidade e digna para todos.

Parabéns a toda a equipe envolvida por esse feito que orgulha a cidade e inspira o estado!

Solidariedade que aquece

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está promovendo a Campanha do Agasalho 2025, coordenada pelo CRAS local.

Com a chegada do friozinho, a ação busca mobilizar a comunidade para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. A ideia é simples, mas poderosa: doar roupas, agasalhos e cobertores em bom estado que estejam sem uso e possam aquecer quem mais precisa.

As doações estão sendo recebidas diretamente no CRAS de Brasiléia. Um pequeno gesto que pode fazer grande diferença. Vamos juntos espalhar calor humano neste inverno!

Assis Brasil

O município de Assis Brasil conquistou um marco histórico na saúde pública: subiu da 11ª para a 4ª colocação entre as cidades do Acre com melhor desempenho na Atenção Básica, segundo os dados do Programa Previne Brasil do Governo Federal.

A conquista é fruto do trabalho coletivo e comprometido dos profissionais da área da saúde, que não medem esforços para oferecer atendimento cada vez mais humanizado, eficiente e acessível à população.

Com foco na qualidade dos serviços e ampliação da cobertura, a cidade prova que investir em saúde é investir em dignidade. Um verdadeiro motivo de orgulho para todos os assis-brasilenses!

Arraial Cultural

Prepare o chapéu de palha e a camisa xadrez, porque nos dias 20 e 21 de junho, a Praça Hugo Poli será palco de um dos eventos mais esperados da temporada: o Arraial Cultural de Brasiléia!

Comidas típicas, quadrilhas, apresentações culturais e muita animação prometem movimentar a cidade e aquecer os corações nesse clima junino tão amado pelos brasileiros.

O evento é uma ótima oportunidade para reunir amigos e família, celebrar a cultura popular e prestigiar os talentos locais. Marque na agenda e venha curtir essa festança que promete ser arretada de boa.

Banda Rabo de Vaca

Os amantes do forró já podem se preparar! No dia 27 de junho, a cidade de Epitaciolândia será tomada pela energia contagiante da banda nacional Rabo de Vaca, em um show que promete sacudir a fronteira!

Com um repertório cheio de sucessos e aquele forrozão raiz que a galera adora, o evento promete atrair fãs de toda a região para uma noite inesquecível de dança, música boa e muita animação.

Atenção forrozeiros de plantão: marque na agenda, reúna os amigos e venha curtir esse grande show que vai colocar todo mundo pra arrastar o pé!

Vida alheia

Parece que nem todo mundo anda saboreando só hambúrguer na fronteira. Segundo fontes quentíssimas, o dono de uma conhecida hamburgueria da região levou um verdadeiro “pé na bunda” internacional ! A namorada boliviana, que costumava dar as caras nos rolês mais badalados ao lado do empresário , decidiu encerrar o relacionamento e sem combo ou sobremesa.O motivo? Ainda é um mistério digno de filme, mas dizem por aí que o clima esquentou mais na vida amorosa do que na chapa da cozinha. Agora, resta saber se o coração do moço vai sair do ponto ou se ele vai servir uma nova fase, no estilo solteiro gourmet! Fica o alerta: nem todo amor se resolve com cheddar e batata frita!

! , Tem frequentador assíduo no Bar do Bureco que, mesmo com aliança no dedo, não faz a menor falta em casa pelo menos é o que parece! Segundo fontes bem enturmadas nas noites da fronteira, o rapaz (bem casado no papel!) nunca fecha a conta sozinho . Toda noite é a mesma história: chega como quem não quer nada, distribui sorrisos, paga umas cervejas e quando a banda toca o último forró, sai sempre muito bem acompanhado de uma novinha diferente a cada fim de semana, diga-se de passagem. A galera do bar até já apelidou o bonitão de “solteiro de quinta a domingo” . Mas cuidado, meu amigo porque o Wi-Fi da fofoca é mais rápido que 5G, e as paredes da cidade têm ouvidos e prints! Será que a esposa tá por fora, ou tá só esperando a hora certa pra dar o troco?

. . Tem movimento na fronteira que nem o Waze consegue rastrear! Segundo as boas (e afiadas) línguas da região, um certo secretário do alto escalão do governo estadual tem feito visitas frequentes e discretíssimas para os lados da fronteira. Mas o motivo, ah, o motivo não tem nada a ver com agenda oficial. As idas e vindas do “secretário viajante” seriam pura e simplesmente por conta de uma novinha estudante de medicina que, segundo as fontes da coluna, tem mais sorte que muito servidor concursado. A moça, sempre impecável no look e no glow, estaria com a mensalidade da faculdade e todas as regalias pagas pelo padrinho político que, dizem, até já é chamado de “tio” entre as amigas dela (só não se sabe se é por respeito ou ironia). A gata segue firme nos estudos, mas o verdadeiro TCC parece ser a arte de manter a vida de luxo e sigilo em perfeito equilíbrio. E o secretário? Diz que volta pro Palácio mais leve e despido de preocupações. Fica o lembrete: se aparecer uma bolsa “de marca” e um carro novo rodando perto da faculdade, pode ser apenas coincidência. Ou não. E lembre-se: aqui é fofoca, humor e uma pitada de ficção. Mas se doer, o salto pode ser real.

Direto de Assis Brasil, o município onde o Rio Acre cruza fronteiras, chega uma fofoca internacional digna de novela das nove com roteiro digno de Emmy! Um certo estudante de medicina, que vive entre livros e plantões na província do tríplice fronteiro, está vivendo um trisal imaginário só que com um detalhe curioso: só ele sabe! Enquanto uma das moças, moradora da fronteira, acredita ser a única musa do aspirante a doutor, a outra que vem de fora, de mala, cuia e coração – já é figurinha carimbada nos fins de semana e até durante a semana, quando pinta uma “emergência emocional”. O mais impressionante é o roteiro de sedução do garanhão: passeios no lado peruano da fronteira, selfies com ceviche, risadas à base de Cusqueña gelada e aquela vibe de romance turístico. O moço vive como se estivesse em dois relacionamentos sérios ao mesmo tempo, e sem que nenhuma das damas saiba da existência da outra. E assim, o trisal vai se desenrolando: uma acredita no amor, a outra no compromisso, e ele acredita na sorte de não ser flagrado! Moral da história: em Assis Brasil, o que falta em semáforo, sobra em reviravolta. E se essa história parece familiar finge costume. Aqui é tudo fofoca com açúcar, veneno e ficção!

