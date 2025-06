Secretário faz vídeo do local onde funcionava antes o Centro Pop: “Mais tranquilo e limpo”

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco, João Marcos Luz, publicou um vídeo em suas redes sociais neste sábado (7), para mostrar a nova realidade do local onde funcionava o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP).

Com o depoimento de três mulheres, o representante destaca que elas viveram na pele a desorganização da instituição antes localizada no centro da capital, mas que foi transferido para a região da Baixada da Sobral, no bairro Castelo Branco.

“O Centro Pop havia se tornado apenas um lugar para entrega de marmitas. Com a mudança de local, pode ter certeza de que a verdadeira função do Centro Pop será aplicada, e nós conseguiremos tirar as pessoas das ruas com dignidade, para que possam seguir suas vidas trabalhando.

Uma das mulheres que participa da gravação, fala que agora o local está limpo, com mais tranquilidade para os trabalhadores, com diversas melhorias. Já outras dão detalhes do contato com a população que era atendida pela a instituição.

Luz aponta que a prefeitura de Rio Branco não deve continuar com políticas para deixar as pessoas nas ruas, mas sim tirar elas e dar dignidade.

Veja o vídeo: