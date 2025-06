Secretário-geral da ONU diz que bombardeio dos EUA é virada perigosa

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, pediu uma chance para a paz no Oriente Médio e o retorno das ações diplomáticas na região. O diplomata ainda apontou que o bombardeio das instalações nucleares iranianas pelos Estados Unidos marca uma virada perigosa na região.

“O povo da região não pode suportar outro ciclo de destruição”, disse Guterres em reunião do Conselho de Segurança da ONU neste domingo (22/6). Para evitar um ciclo de reataliações, segundo Guterres, a diplomacia deve “prevalecer.”

O secretário-geral também relembrou que, nos últimos dias, para expressar preocupação com a escalada da tensão entre Israel e Irã e com o agravamento do conflito com a entrada dos Estados Unidos. Guterres, neste domingo (22/6), pediu uma ação para interromper os combates e retornar as negociações sobre o programa nuclerar iraniano.

Ataque dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que as tropas norte-americanas bombardearam três instalações nucleares no Irã, nesse sábado (21/6).

O ataque ocorreu em meio à escalada dos conflitos entre o país do Oriente Médio e Israel.

O conflito entre os dois países escalou na madrugada de 13 de junho, quando as Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram o centro do programa nuclear iraniano e líderes militares na capital Teerã.

O governo iraniano reagiu com ataques em retaliação poucas horas depois, o que aumentou o risco de uma nova guerra na região.

Fordow, uma das estruturas subterrâneas afetadas, tem capacidade para operar 3 mil centrífugas para enriquecimento de urânio, segundo estimativas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o programa da Organização das Nações Unidas (ONU) para assuntos nucleares.

Durante a reunião, Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), disse que tratado nuclear está em risco: “O Tratado de Não Proliferação Nuclear, que garantiu a segurança internacional por mais de meio século, está em jogo”.

Representante de Israel na ONU agradece Trump

O representante de Israel na Organização das Nações Unidas (ONU), Danny Danon, agradeceu publicamente as ações do governo dos Estados Unidos, que bombardeou instalações nucleares no Irã. As falas do diplomata israelense ocorreram neste domingo (22/6), antes da reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Danon agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, pelos atos que, segundo ele, teriam protegido o “mundo livre”. O embaixador de Israel afirmou ainda não ter dúvidas de que sofrerá condenações por parte de outros representantes diplomáticos na ONU, mas criticou o “silêncio” e questionou “onde eles estavam” quando o Irã começou a “desenvolver armas de destruição em massa”.

Além disso, Danny Danon garantiu que qualquer outro ataque por parte do Irã que puder artingir civis será combatida com uma força avassaladora. “Não vamos hesitar para fazer tudo o que podemos para defender o nosso povo, faremos tudo para manter a segurança no futuro”.

Reação do Irã

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (foto em destaque), afirmou neste domingo (22/6) que os Estados Unidos traíram a diplomacia e que o país do Oriente Médio responderá aos ataques norte-americanos “com base no legítimo direito à autodefesa”.

“A porta para a diplomacia deve permanecer aberta, mas esse não é o caso agora. […] Meu país tem sido atacado, agredido, e temos de responder com base em nosso legítimo direito à autodefesa”, ressaltou o chanceler.

O ministro deu as declarações durante coletiva de imprensa em Istambul, na Turquia. Ele pontuou que, antes do ataque dos EUA, Israel e Irã estavam “em meio a uma negociação diplomática”