Seiva promove circuito gratuito de cinema, música e oficinas em Rio Branco

A Seiva Colab Amazônica, base colaborativa formada por produtoras de cinema independentes do Acre, realiza nos dias 28 e 29 de junho o evento “Seiva de Portas Abertas”, um circuito gratuito que reúne cinema, música, oficinas e rodas de conversa. A proposta é promover cultura, diversidade e troca de saberes em um espaço criado para fortalecer o audiovisual local.

Na abertura, sábado (28), a partir das 18h, o público poderá conferir as sessões do Cine Breu, com os filmes Cine Biriba e O Rio Negro são as Pessoas, seguidas de debate. A noite será encerrada com show da dupla Eliza Byl e Daniel Ruiz, em clima de happy hour.

No domingo (29), a programação começa às 16h30 com sessão infantil do Cine Seiva, que exibe Lulina e a Lua, seguida da oficina “Reciclando Olhares”, ministrada por Marina Bylaardt. Às 19h, o Cine Carapaná exibe os curtas Mymba Guata e Resiliência, também com espaço para debate.

O evento é uma realização das produtoras Breu Filmes, Celestina Produções e Palmácea Filmes, com apoio da Seiva Colab Amazônica. A iniciativa é financiada pelo Edital 010/2024 da Fundação Elias Mansour, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

SERVIÇO:

Seiva de Portas Abertas

📍 Seiva Colab Amazônica – Rua Francisco Neri, 225, Vila Ivonete

📅 Dias 28 de junho (18h) e 29 de junho (16h30)

🎟 Entrada gratuita