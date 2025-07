Sejusp reforça segurança para a Expoacre Juruá com 100 policiais por noite e câmeras

A 20ª edição da Expoacre Juruá contará com um amplo esquema de segurança coordenado pela Polícia Militar do Acre e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). Com seis noites de programação e atrações nacionais previstas para todos os dias, o evento terá um reforço diário de aproximadamente 100 policiais militares, além de monitoramento eletrônico em tempo real realizado pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Vale do Juruá.

De acordo com o major Abraão Silva, da Polícia Militar, o planejamento estratégico da corporação já foi concluído e envolve a atuação de diversas unidades especializadas. “Vamos empregar cerca de 100 policiais por noite no parque de exposições. Teremos reforço vindo da capital com efetivos do BOPE, Batalhão de Trânsito, Batalhão Ambiental, BPM, além do apoio do Exército Brasileiro, que estará presente em barreiras e pontos estratégicos de Cruzeiro do Sul. Também teremos segurança reforçada durante a cavalgada do sábado”, explicou.

O major destacou ainda que a PM está preparada para realizar abordagens direcionadas, com base em informações previamente levantadas. “Com as atrações nacionais, a expectativa é de grande público. Já temos dados judiciais e identificações que nos permitem agir de forma mais precisa, garantindo tranquilidade para quem vai ao evento. E reforçamos que o policiamento de rotina na cidade continuará normalmente durante todos os dias da feira”, afirmou.

A coordenadora de monitoramento da SEJUSP, Marilena Moreira, reforçou o papel do sistema de videomonitoramento na segurança da Expoacre Juruá. “Instalamos 17 câmeras no parque de exposições, sendo quatro com tecnologia de reconhecimento facial. Além disso, as 35 câmeras espalhadas por toda a cidade estarão em pleno funcionamento, todas integradas ao nosso Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) aqui no Juruá”, destacou.

Marilena explicou que a operação de monitoramento será contínua, com atuação 24 horas por dia durante todo o evento. “Nossa equipe estará acompanhando tudo em tempo real, garantindo mais eficiência e agilidade na resposta a qualquer ocorrência. Todas as forças de segurança estão integradas e preparadas para oferecer um ambiente seguro para visitantes, expositores e moradores da região.”

A Expoacre Juruá 2025 promete ser a maior edição da história da feira, reunindo negócios, cultura, entretenimento e um aparato de segurança robusto para acolher milhares de pessoas nos seis dias de programação.