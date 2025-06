Sem “chifres”: aprenda simpatias para afastar traições no amor

Em certos momentos, manter um relacionamento saudável exige mais do que amor e diálogo. Muitas vezes, é preciso proteger a relação de energias externas e invejas que podem abrir espaço para desconfianças ou até traições.

Por isso, se você sente que algo está diferente entre você e seu par, ou quer apenas garantir que a fidelidade continue firme, vem aprender rituais para afastar traições no amor.

Simpatias para afastar traições no amor

Rosa vermelha com mel

Em primeiro lugar, pegue um papel branco e escreva o nome do seu parceiro. Depois, enrole o papel e passe mel em torno dele. Durante este processo para afastar traições no amor, mentalize o amor de vocês sendo protegido e livre de interferências externas. Então, deixe a rosa em um copo com água por três dias. Por fim, jogue tudo em um jardim ou vaso com terra.

