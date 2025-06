sem-dar-dinheiro-para-o-“tigrinho”,-homem-vira-saco-de-pancadas-da-ex

Um homem de 40 anos foi agredido pela ex-companheira, de 38, na noite do último sábado (31/5), após negar dinheiro para ela apostar no jogo do tigrinho, no Parque do Lageado, em Campo Grande (MS).

Leia também

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em sua casa no momento em que a mulher chegou acompanhada por sua irmã e os quatro filhos. Ela ficou na casa e começou a ingerir bebida alcoólica, momento em que pediu dinheiro para o rapaz, para jogar no “Tigrinho”.

A vítima informou que não tinha dinheiro e, em seguida, a mulher começou a lhe agredir com tapas no rosto, empurrões e rasgando sua camiseta.

Confira mais informações no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.