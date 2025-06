A influenciadora Virginia Fonseca está envolvida em mais uma polêmica. Sem pagar uma dívida desde 2021, a ex-mulher do cantor Zé Felipe foi acionada na Justiça pela prefeitura de Londrina, no interior do Paraná, por deixar de pagar valores referentes ao IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de uma sala comercial.

Bens podem ser penhorados

A apresentadora do Sabadou, do SBT, teve seu nome incluído na Dívida Ativa de Londrina. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. A administração pública do município acionou a Justiça do Paraná para cobrar R$ 6.530,06 pelo não pagamento do IPTU e de outras taxas relativas ao imóvel.

De acordo com o jornalista, a pendência abrange os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024. Na semana passada, a 1ª Vara de Execuções de Londrina reconheceu a legalidade da cobrança e ordenou a citação de Virgínia. Ela terá cinco dias para efetuar o pagamento. Caso a influenciadora não resolva a pendência, estará sujeita à penhora de bens.

Venceu na Justiça

Recentemente, Virginia Fonseca venceu uma ação movida na Justiça contra o Facebook. A batalha teve início após onda de boatos envolvendo a paternidade de seus filhos com Zé Felipe e ataques generalizados à sua família.

A coluna Fábia Oliveira descobriu que o Facebook foi condenado a informar à influenciadora dados completos, endereços de IP e outras informações que detiver de todos os perfis e as contas por ela mencionados como responsáveis pelos ataques.

Ao longo do processo judicial, Virginia Fonseca elencou uma série de perfis que, de algum modo, engajaram na divulgação de inverdades sobre o tema. Os usuários, já trazidos ao longo da ação, terão seus dados revirados e apresentados pelo Facebook por ordem judicial.