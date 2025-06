Sem registro de chuvas, nível do Rio Acre volta a baixar e atinge 3,07 metros nesta segunda

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou na manhã desta segunda-feira, 2 de junho, um novo boletim sobre a situação do nível do Rio Acre na capital acreana. De acordo com a medição realizada às 5h16, o manancial marcou 3,07 metros, com tendência de vazante para os próximos dias.

O volume atual está significativamente abaixo das cotas de alerta (13,50 metros) e de transbordo (14,00 metros), o que indica um cenário de tranquilidade quanto ao risco de enchentes. Para se ter uma ideia, a cota atual representa menos de um quarto do nível necessário para que a Defesa Civil acione o estado de atenção.

Além da baixa do rio, o órgão informou que, nas últimas 24 horas, não foi registrada nenhuma precipitação pluviométrica em Rio Branco — o acumulado foi de 0,00 mm, confirmando a atuação do tempo seco, característico do início do inverno amazônico. Essa ausência de chuvas colabora para a redução do nível do rio e é um indicativo do avanço do período de estiagem no estado.

A previsão meteorológica para os próximos dias também reforça esse cenário. Com a chegada de uma massa de ar frio polar e o predomínio de tempo seco e ensolarado, espera-se que os níveis dos rios continuem baixando em todo o estado. A umidade relativa do ar deverá ficar em patamares críticos, especialmente no período da tarde, o que exige cuidados redobrados com a saúde da população.

Historicamente, os meses de junho, julho e agosto são marcados por baixos volumes de chuvas na região, o que pode impactar diretamente o abastecimento de água em comunidades ribeirinhas e dificultar a navegação em alguns trechos do Rio Acre, além de aumentar os riscos de queimadas urbanas e rurais.

A Defesa Civil segue monitorando o nível do rio diariamente e orienta a população a acompanhar os boletins oficiais e adotar medidas preventivas durante o período de seca, especialmente em relação ao uso racional da água e à prevenção de incêndios.