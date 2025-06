Sem registro de chuvas, Rio Acre volta a baixar e atinge menor nível do mês na capital

O Rio Acre voltou a apresentar redução em seu nível na capital nas últimas 24 horas, alcançando a marca de 2,91 metros na medição realizada às 5h38 da manhã desta terça-feira (3), segundo boletim oficial da Defesa Civil Municipal. O volume de chuvas no período também foi zero, o que contribuiu para a estabilidade observada.

A nova medição representa uma leve baixa em relação ao registrado no dia anterior, segunda-feira (2). Embora a diferença pareça pequena, o dado reforça uma tendência de recuo no nível do manancial, que tem oscilado dentro da média considerada segura para o período de estiagem.

O cenário atual está longe de qualquer risco de cheia: a cota de alerta para Rio Branco é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros — ou seja, o nível atual está mais de 10 metros abaixo da linha crítica.

Com a ausência de chuvas e a continuidade do período seco, típico do meio do ano na região, a Defesa Civil segue monitorando a situação diariamente, mas com atenção voltada agora para os efeitos da estiagem, como o risco de queimadas urbanas e rurais, além da qualidade do ar.

Apesar da tranquilidade momentânea em relação ao volume do rio, os órgãos de fiscalização e prevenção alertam a população para o uso consciente da água e cuidados com o descarte de resíduos, principalmente em áreas próximas a igarapés e margens do rio, já que a vazante pode expor bancos de areia e resíduos acumulados.

O Rio Acre é o principal manancial da capital acreana, responsável pelo abastecimento de milhares de moradores e também um importante indicador para o planejamento de ações emergenciais durante os extremos climáticos, como enchentes e secas severas.