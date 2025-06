Sem SAMU, Bombeiros cruzam rio por quase 3 horas para salvar jovem baleada em Feijó

No último sábado (7), uma jovem ferida por um disparo acidental na coxa foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar em uma operação complexa na zona rural de Feijó, interior do Acre.

Com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fora de operação no momento do chamado, os bombeiros foram os únicos responsáveis pelo socorro. A guarnição náutica foi acionada por volta das 10h30 e iniciou imediatamente o deslocamento pelo rio Envira. Após cerca de 2 horas e 50 minutos de navegação, a equipe localizou a embarcação que sinalizava o local onde a vítima aguardava ajuda.

A jovem estava consciente, orientada e sem hemorragia ativa. Após avaliação, os bombeiros realizaram os primeiros socorros, com curativos e estabilização do ferimento, preparando-a para o transporte até a cidade.

O trajeto de volta também foi feito por via fluvial e durou mais algumas horas. Por volta das 17h15, a embarcação atracou na balsa da saúde, onde a vítima foi entregue à equipe de salvamento e levada ao hospital municipal de Feijó.

A ação rápida e eficaz dos bombeiros foi essencial para garantir a segurança da vítima, especialmente considerando as limitações de acesso e a ausência de apoio do SAMU no momento do resgate.