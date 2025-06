Semana começa com alertas para chuvas intensas no Brasil; saiba onde

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda semana do mês de junho começa com previsão de chuvas em boa parte do país, em especial no Sudeste do Brasil. Segundo o órgão, precipitações em volumes significativos seguem também na Região Sul, principalmente no Paraná e no leste de Santa Catarina, onde, além de chover, as temperaturas devem cair com a chegada de uma nova frente fria.

Na região Centro-Oeste, a maior quantidade de chuva deve se concentrar na parte leste de Mato Grosso do Sul. Já em relação ao Nordeste, a costa leste da região é a que mais sofrerá com a água, com ênfase nos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Alertas meteorológicos

O Inmet emitiu dois alertas de chuvas intensas e acumuladas para o início da semana, um deles válido para Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Pará e outro para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná.

A recomendação do Inmet é de que a população evite enfrentar o mau tempo, observe a alteração nas encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. O Instituto ainda deixa uma série de instruções para os moradores de áreas que possam ser mais afetadas pelas chuvas. Veja: