Semana gamer agitada: Death Stranding 2 e Persona 5 Phantom X lideram os lançamentos

A última semana de junho chega com tudo no mundo dos games! Entre os principais destaques estão Death Stranding 2: On the Beach, exclusivo do PlayStation 5, e o spin-off gratuito Persona 5: The Phantom X, disponível para PC, Android e iOS. Além deles, há espaço para nostalgia com o remaster de System Shock 2, fofura com Tamagotchi Plaza, criatividade com Ruffy and the Riverside e ação intensa em I Am Your Beast.

Confira abaixo os lançamentos, preços e plataformas:

🔥 Lançamentos da semana

Death Stranding 2: On the Beach – 26/06 – PS5 – R$ 349,90

Persona 5: The Phantom X – 26/06 – PC, Android, iOS – gratuito

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster – 26/06 – PC (R$ 88,99 Steam/GOG), Epic (R$ 80,99); PS5, Xbox, Switch

Tamagotchi Plaza – 27/06 – Switch – R$ 199,50

Ruffy and the Riverside – 26/06 – PS5, Xbox Series, Switch, PC – a partir de R$ 111

Front Mission 3 Remake – 26/06 – Switch – R$ 199

I Am Your Beast – 25/06 – PS5, Xbox Series

Antro – 27/06 – PS5, Xbox Series, PC

Against the Storm – 26/06 – PS5, Xbox, Switch, PS4

Shuffle Tactics – 24/06 – PC

🌍 Death Stranding 2: On the Beach

Hideo Kojima está de volta com uma sequência ainda mais desafiadora e cinematográfica. Sam Bridges retorna para expandir conexões em um mundo repleto de desastres naturais, inimigos invisíveis e facções perigosas. Exclusivo para PS5.

🃏 Persona 5: The Phantom X

O spin-off da franquia de RPG da Atlus chega aos dispositivos móveis com uma história inédita, novo protagonista, palácios para explorar e os já conhecidos Ladrões de Coração.

📎 Download gratuito: Google Play | App Store | Steam

🧠 System Shock 2 Remaster

O clássico cult de 1999 está de volta com gráficos repaginados, suporte a mods e multiplayer online. A IA SHODAN ainda é uma das vilãs mais icônicas dos games.

📎 Steam | GOG | Epic Games

🐣 Tamagotchi Plaza

Os icônicos bichinhos virtuais retornam com um game recheado de minigames e interações no planeta Tamagotchi. Ideal para todas as idades.

📎 Nintendo Game Store

🌀 Ruffy and the Riverside

Um game criativo que mistura aventura e quebra-cabeças, com a habilidade de trocar propriedades dos objetos para vencer desafios.

📎 Steam

🤖 Front Mission 3 Remake

Um dos melhores RPGs táticos do PSOne ganha remake no Switch com narrativa profunda e combate com mechas.

📎 Nintendo Game Store

🕶 I Am Your Beast

Ação frenética em estilo quadrinhos sobre um agente rebelde caçado por sua antiga agência. Um prato cheio para fãs de adrenalina.

📎 Steam

🎧 Antro

Plataforma e parkour com ritmo musical em um mundo onde a música é proibida. Use Hip Hop, R&B e eletrônica para revolucionar!

📎 Steam

🌧 Against the Storm

Jogo de construção com elementos roguelike e múltiplas raças para proteger contra a Tempespraga. Cada derrota traz aprendizado.

📎 Steam

♟ Shuffle Tactics

Mistura estratégia de RPG com construção de baralho. Ideal para fãs de Final Fantasy Tactics e Slay the Spire.

📎 Steam

