Semana na TV: Helicóptero alvejado por tiros, Duda Beat no The Voice e climão

A Semana na TV entre os dias 2 e 6/6 trouxe um grande susto para uma equipe de reportagem da Record Rio, já que um helicóptero da emissora foi alvo de mais de 200 tiros durante uma reportagem. O momento desesperador aconteceu na última quarta-feira (5/6) na Zona Norte do Rio.

No momento em questão, a aeronave estava sobrevoando comunidades conhecidas em áreas perigosas para uma cobertura. Por outro lado, a emissora e o apresentador Tino Júnior, do “Balanço Geral”, esclareceram que ninguém ficou ferido, apesar das perfurações na fuselagem.

Tino Júnior desabafou ao vivo

O apresentador demonstrou sua indignação ao vivo na Record e denunciou o ato absurdo que aconteceu contra o helicóptero. “Quando eu não acreditar mais, pego minha mala e vou embora. Isso aqui é grave! É um recado para todas as emissoras. Os bandidos estão prontos para derrubar os nossos helicópteros”, sentenciou.

Vai voltar?

O portal LeoDias revelou com exclusividade que o SBT está tentando levar de volta o ator Jean Paulo Campos para a emissora. O artista ficou famoso após interpretar Cirilo no remake de “Carrossel”, mas atualmente está na Globo fazendo uma participação especial em “Dona de Mim”.

Bateu de frente

Durante uma visita a um condomínio da Grande São Paulo, a repórter Aline Galdino enfrentou uma situação inesperada ao vivo no “Alô Você”, de Luiz Bacci. A jornalista acabou batendo de frente com uma mulher cujo marido estava sendo acusado de sumir com os gatos do local, e as duas trocaram farpas.

Posicionamento

Danilo Gentili surpreendeu o público do “The Noite”, no SBT, ao se pronunciar sobre o caso de Leo Lins e defendeu o humorista condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. O rapaz foi acusado de fazer piadas com discursos considerados preconceituosos em um show, mas o apresentador afirmou que a decisão é uma “censura”.

Novo desafio

A cantora Duda Beat está entrando em um novo projeto importante em sua carreira, e o portal LeoDias confirmou que a artista será uma das juradas do “The Voice Brasil”, agora no SBT. Durante o Fofocalizando, Leo Dias também ressaltou que a dupla sertaneja Matheus & Kauan também estava negociando.

Ficou com mágoas?

Luiz Bacci foi o entrevistado da semana no programa de Flávio Ricco, da LeoDias TV, e resolveu abrir o jogo sobre sua saída da Record. O jornalista confirmou que ficou magoado com algumas situações, mas deixou claro que nenhum final de relação é tranquilo. Ele também esclareceu que não depende mais da televisão como sua fonte de renda.