semana-na-tv:-nova-grade-do-sbt,-martelo-batido-com-datena-e-retorno-do-masterchef

A semana na TV, entre os dias 26 e 30/5, trouxe algumas mudanças importantes na grade de programação do SBT, e os resultados já estão sendo observados pela alta cúpula da emissora. Alguns dos grandes destaques ficaram com o retorno do “Bom Dia & Cia”, sob o comando de Patati e Patatá, o “Bom Dia Esperança”, com Deive Leonardo, e Luiz Bacci à frente do “Alô Você”.

Um detalhe que não poderia passar em branco aconteceu no último domingo (26/5), quando a atriz Bella Campos participou do quadro “Vou de Táxi”, no “Domingão com Huck”, e se emocionou. A intérprete de Maria de Fátima no remake de “Vale Tudo” afirmou que sua carreira começou como uma tentativa de sobrevivência e ainda abriu o coração sobre as críticas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Nova temporada do “Sai Justa”, do GNT, irá ao ar em 30 de abril, sem Rita Batista e Tati Machado Crédito: Thiago Rosarii Deive Leonardo. Divulgação. Reprodução/evaristocostaoficial

Divulgação/Rede TV! Reprodução Globo/ montagem Patati Patatá / SBT Voltar

Próximo

Despedida difícil

Em uma entrevista para a revista Quem, durante a semana, a apresentadora Rita Batista expôs como foi deixar o elenco de apresentadoras do Saia Justa, do GNT. “Me despedir do Saia foi um horror. Foi difícil, mas entendi que esses são os movimentos da vida. É claro que foi tudo muito respeitoso”, declarou.

Resultados positivos

A estreia do programa “Bom Dia Esperança”, apresentado por Deive Leonardo nas manhãs do SBT, surpreendeu o público e registrou bons resultados. A atração elevou em 11% a audiência da emissora, comparada com o período anterior, e gerou uma grande repercussão.

Nova temporada

Mais uma edição do “MasterChef Brasil” entrou no ar na Band e chegou agitando os telespectadores do talent show culinário. Sem Ana Paula Padrão, a competição recebeu uma visita relâmpago do jornalista Evaristo Costa e, um pouco depois, uma eliminação tensa.

Martelo batido

Depois de muita especulação, o nome do programa de José Luiz Datena, na Band, foi definido e confirmado pela emissora. Fontes do portal LeoDias haviam esclarecido que, nos bastidores, já estava certo que a atração iria se chamar “Brasil do Povo”, e, pouco depois, isso foi confirmado nas redes sociais.

Perrengue ao vivo

Na manhã da sexta-feira (30/5), Patrícia Poeta não escondeu do público que passou por um imprevisto ao vivo com o sapato que escolheu para o programa matinal. A apresentadora estava sentindo a peça folgada e saindo do seu pé o tempo todo, por isso teve que pedir ajuda para trocá-lo no ar.