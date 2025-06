Semana tem previsão de mudança no tempo em São Paulo. Saiba quando

Depois de sentir os dias mais gelados do ano até o momento, com recorde de temperaturas mínimas, o morador de São Paulo pode se preparar para uma mudança no tempo nesta semana, principalmente a partir da terça-feira (3/6). As madrugadas devem ser menos frias e o ar seco deve dar trégua.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a segunda-feira (2/6) tem mínima de 15°C, mas o sol volta a brilhar com força, em meio a poucas nuvens, e a máxima chega aos 23°C. Não há previsão de chuva.

Leia também

O tempo muda na terça, com a aproximação de áreas de instabilidade que são provocadas pela baixa pressão atmosférica na região.

O CGE prevê chuva já durante a madrugada, com a possibilidade de que siga de forma intermitente até o meio da tarde. Com o tempo fechado, a mínima ficará novamente perto dos 15°C, enquanto a máxima não passa dos 21°C.

A previsão é de que a umidade do ar se mantenha acima dos 65%, com o dia terminando em meio a chuviscos.