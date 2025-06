Senado enviará comitiva para visitar fugitivas do 8 de Janeiro nos EUA

O Senado vai mandar uma comitiva de parlamentares para visitar, nos Estados Unidos, três mulheres acusadas de envolvimento no 8 de Janeiro que fugiram do Brasil para evitar a prisão.

Os senadores vão visitar as três brasileiras na cidade de El Paso, no estado do Texas, onde elas estão presas não pelo 8 de Janeiro, mas por estarem em situação ilegal no Estados Unidos.

O senador Eduardo Girão quer visitar presas nos Estados Unidos

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) concorre na eleição para presidente no Senado

Waldemir Barreto/Agência Senado

Senador Eduardo Girão

Jeferson Rudy/Agência Senado

O pedido para a visita às fugitivas nos Estados Unidos foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) e aprovado na quarta-feira (28/5), na Comissão de Direitos Humanos do Senado.

“É imprescindível que a Comissão de Direitos Humanos do Senado realize uma diligência, com urgência, a fim de verificar as condições dessas presas e investigar as denúncias de abusos e violações de direitos humanos”, diz o pedido.

No requerimento, Girão citou quatro mulheres: Michely Paiva Alves, Cristiane da Silva, Rosana Maciel Gomes e Raquel Lopes de Souza. Cristiane, porém, já foi deportada para o Brasil em 24 de maio.

As quatro são acusadas de crimes como abolição violenta do Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa.