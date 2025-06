Senador Alan Rick e prefeito Sérgio Lopes inauguram Centro Integrado de Apoio ao Acadêmico do Exterior

Nesta sexta-feira, 20, o senador Alan Rick (União Brasil–AC) e o prefeito Sérgio Lopes (PL) inauguraram o Centro Integrado de Apoio ao Acadêmico do Exterior em Epitaciolândia, ao lado da Praça da Juventude da cidade.

O local passa a ser uma referência para os brasileiros que cursam medicina na Bolívia. A estrutura conta com salas dedicadas a cada uma das três universidades particulares bolivianas sediadas em Cobija. O atendimento será voltado à orientação — sobretudo para evitar que calouros, acadêmicos e formandos sejam vítimas de golpes.

“Esse é um passo muito importante para que os acadêmicos brasileiros tenham um atendimento humanizado, que busque soluções, um local para tirar dúvidas e ter acesso a todas as informações necessárias para não serem enganados. Uma iniciativa que já conta com o meu total apoio. Estou aqui garantindo recursos de emenda para que a prefeitura possa equipar a casa, custear o funcionamento — tudo o que for necessário para manter esse serviço”, afirmou o senador. O acadêmico Fernando Maciel comemorou a entrega do espaço:

“Nós sofremos desde preconceito por sermos brasileiros — por parte de professores e alunos bolivianos — até cobranças abusivas, como a que a UAP instituiu recentemente, triplicando o valor das taxas de colação de grau e emissão de diplomas sem previsibilidade ou justificativa plausível. Ter esse espaço de apoio é muito importante. E receber o nosso senador aqui nos traz muita alegria, porque ele é realmente um defensor de todos nós no Congresso Nacional”, destacou.

O prefeito Sérgio Lopes também celebrou a presença e o apoio do senador:

“Tenho certeza de que, unindo forças, conseguiremos avançar em mais conquistas para os nossos estudantes. Esse projeto é um exemplo: nasceu de uma ideia do vereador José Henrique, que a nossa prefeitura abraçou e estruturou. E o nosso senador já garantiu todo o apoio e os recursos necessários”, pontuou.

Grande encontro com intercambistas

Pouco antes da inauguração, o senador participou de uma grande reunião com os intercambistas na quadra da Praça da Juventude — momento em que prestou contas do trabalho realizado no Senado em defesa dos estudantes e formados em medicina no exterior.

Na ocasião, relembrou conquistas e lutas, como:

A obrigatoriedade de realização bimestral do Revalida, conquistada em 2019 e recentemente ampliada;

A inclusão dos brasileiros formados no exterior no Programa Mais Médicos;

A luta constante pela aplicação e correção justa das provas do Revalida;

A defesa da redução da taxa de inscrição da segunda etapa do exame;

A proposta de dispensa da segunda etapa para médicos do Mais Médicos com quatro anos de atuação e boa avaliação;

O retorno da Revalidação Simplificada;

E a criação do Exame Nacional de Proficiência Médica com condições igualitárias para formados no Brasil e no exterior.

“Sempre que recebemos demandas dos nossos estudantes, atuamos com comprometimento para buscar soluções. Foi assim com o pleito dos estágios e internatos: abrimos diálogo com o CFM e o CRM, negociando um prazo para a oficialização dos convênios e garantindo a continuidade da formação dos acadêmicos acreanos de medicina nas universidades bolivianas. E estamos batalhando para aprovar nossos projetos de lei, para que possamos conquistar cada uma das vitórias necessárias aos jovens que sonham em exercer a medicina no Brasil. O nosso país — especialmente estados como o nosso — ainda é muito carente de médicos”, concluiu.

Pelo conjunto da atuação em defesa da causa, o senador Alan Rick foi homenageado pelo reitor da Universidade Privada Domingo Savio (UPDS), Michel Alencar.

Também participaram das agendas o deputado federal Roberto Duarte, o vereador de Rio Branco Zé Lopes, o vice-prefeito de Epitaciolândia Serginho da Saúde, o vereador José Henrique e o representante da Universidade Técnica Privada Cosmos, Silton Melo.