Senador Márcio Bittar recebe sindicatos e defende medicamentos nas farmácias

O senador acreano Márcio Bittar (União-AC) recebeu nesta sexta-feira, dia 6, os sindicatos das farmácias e dos trabalhadores farmacêuticos do estado do Acre. O encontro teve como pauta central o debate sobre a tentativa de o Congresso Nacional liberar a venda de medicamentos em prateleiras de supermercados por meio do Projeto de Lei 2.158/2025, do senador Efraim Filho, seu colega de partido. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado realizará, na quarta-feira (11), a partir das 12h (hora Acre), uma audiência pública que volta a debater o tema.

“Não tenho nenhuma simpatia. Cada um no seu lugar: supermercados não são o local para ter remédios nas prateleiras. Portanto, não tenho nenhuma simpatia pelo projeto. Podem contar com o meu apoio, pois estamos juntos nessa batalha”, pontuou Bittar ao se dirigir aos sindicalistas. O encontro foi intermediado pela vereadora de Rio Branco (AC), Lucilene da Droga Vale, e pelo deputado estadual André da Droga Vale. Já o presidente em exercício da Associação Valoriza Farma (Avafarma), Edmilson Alves, explicou que o projeto, além de fragilizar a saúde pública, geraria desemprego nas farmácias, enquanto os supermercados manteriam as vagas, sem criar novos postos de trabalho.

Para o presidente da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, Rafael Oliveira Espinhel, o risco não é apenas teórico. “O que se verifica em outros setores é que há uma aceleração do fechamento de pequenos estabelecimentos, seguida de concentração de mercado e, no médio prazo, aumento dos preços em razão da perda de competitividade”, revela. Laércio da Farmácia, farmacêutico e proprietário de uma drogaria no bairro Belo Jardim, lembrou da importância de as pequenas drogarias levarem saúde a todos os lugares, principalmente os mais distantes e negligenciados. Agora, com essa ameaça, elas podem falir, e a população das periferias perderá o acesso ao profissional qualificado e sempre pronto para atender o povo.