Senegal vence e impõe primeira derrota da história da Inglaterra para uma seleção africana

Jogando no Estádio City Ground, do Nottingham Forest, os donos da casa saíram na frente com gol de Harry Kane, logo aos sete minutos de partida. Ainda antes do intervalo, Sarr empatou para os senegaleses, que viraram o jogo com gol de Diarra, aos 17 da segunda etapa. Bellingham chegou a empatar, mas a árbitra Stéphanie Frappart anulou com auxílio do VAR. Sabaly, já nos acréscimos, anotou o gol que sacramentou a vitória.