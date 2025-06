Senegal vence Inglaterra por 3 a 1 e impõe a primeira derrota da história para uma seleção africana

Em amistoso realizado nesta terça-feira (10), em Nottingham, a Inglaterra viu um tabu histórico ser quebrado ao ser derrotada por 3 a 1 para o Senegal. Foi a primeira vez que a seleção inglesa perdeu para um time africano em toda a sua trajetória. Até então, em 21 confrontos, eram 15 vitórias e 6 empates diante de adversários do continente.

A partida, disputada no Estádio City Ground, começou com os anfitriões em vantagem. Logo aos sete minutos, Harry Kane abriu o placar. Mas ainda no primeiro tempo, Sarr deixou tudo igual para os senegaleses. A virada veio na etapa final, com Diarra balançando as redes aos 17 minutos. Jude Bellingham chegou a empatar o jogo, mas o gol foi anulado após revisão do VAR pela árbitra Stéphanie Frappart. Já nos acréscimos, Sabaly marcou o terceiro e garantiu a vitória para o Senegal.

Além de encerrar a invencibilidade da Inglaterra contra seleções africanas, o resultado também representou a primeira derrota do técnico Thomas Tuchel à frente da equipe. Contratado em outubro de 2024, o alemão vinha de três vitórias consecutivas nas Eliminatórias da Eurocopa, contra Albânia, Letônia e Andorra.

Agora, a Inglaterra se prepara para dois compromissos fora de casa, diante de Andorra e Sérvia, válidos pelo grupo K das Eliminatórias Europeias. Já o Senegal, que segue na briga por uma vaga no Mundial, enfrentará o Sudão e a República Democrática do Congo, líder do grupo B nas Eliminatórias Africanas.