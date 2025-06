Sensor de glicose: como funciona o aparelho usado por filho de Marília Mendonça

Nos últimos dias, Léo Mendonça Huff, filho dos cantores Marília e Murilo, apareceu com um sensor de diabetes no braço, ao lado de sua babá. A avó do menino de 5 anos, Dona Ruth, contou ao g1 que ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 com 2 anos, três meses após a morte da cantora em um acidente. O portal LeoDias explica como funciona o equipamento que auxilia os pacientes.

O objetivo do aparelho é controlar a quantidade de açúcar no sangue por meio do fluido intersticial, líquido presente entre as células. O ideal é que o adesivo com sensor seja do tamanho de uma moeda de um real e deve ficar localizado abaixo da pele na região posterior superior do braço. Assim, é controlar os níveis de açúcar por meio do escaneamento do sensor com um aparelho que vem na caixa do equipamento ou por um aplicativo.

O aparato tem duração de 14 dias se tratando de uma das marcas mais famosas. De 15 em 15 minutos é realizada as leituras de glicose, tendo capacidade de armazenamento de até 8 horas de dados.

Ele fica na pele depois de qualquer contato com água, seja em banhos ou piscinas. Dessa forma, pacientes com diabetes tipo 1 podem observar a glicose depois das refeições e até de atividades físicas.