Separados, mas de aliança: Saiba o valor do anel de compromisso de Virginia e Zé Felipe

Há quase uma semana do anúncio da separação, Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, continuam usando a aliança de casamento. No comunicado em que anunciaram o término, os dois reforçaram que a amizade permanece e que irão manter uma boa relação, especialmente por conta da criação dos filhos, Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo. Os anéis de compromisso usados pelo casal são da grife Cartier e confeccionados em ouro amarelo 18 quilates.

Cada uma custa, no mínimo, R$ 52,5 mil. Virginia e Zé Felipe se casaram pouco tempo depois de iniciarem o namoro, em março de 2021. O fato de ambos seguirem usando o anel, mesmo após o fim do casamento, chamou a atenção dos fãs, que perceberam o detalhe em vídeos e fotos publicados por eles ao longo da semana.

Virginia e Zé Felipe com aliança de casamento Reprodução Virginia e Zé Felipe Reprodução Virginia comenta retorno de Zé Felipe Foto/Instagram Virginia e Zé Felipe após o casamento no civil Reprodução / Instagram Zé Felipe e Virginia – Foto: Reprodução/Instagram

Neste domingo (1º/06), Virginia falou sobre o motivo de ainda não ter encontrado Zé Felipe, que retornou ao Brasil após uma série de shows em Portugal. Ela contou que os filhos foram almoçar na casa dos avós, Poliana e Leonardo, onde também reencontraram o pai.

“As crianças estão lá na casa da Poli e do Leo, vão almoçar lá com o Zé, que chegou hoje. Minha mãe tá dormindo. Rafa e Lucas dormindo. Todo mundo dormindo. Então, vamos fazer um treininho aqui”, contou a apresentadora, nos stories.

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação após quase quatro anos de casamento na última terça-feira, (27/05). Apesar do fim, eles afirmaram manter o respeito e o carinho mútuo. A repercussão foi imediata: fãs, influenciadores e perfis de celebridades comentaram o assunto, que rapidamente entrou nos trending topics. Muitos se surpreenderam com o anúncio, já que o casal era visto com frequência em momentos de carinho e parceria nas redes sociais.