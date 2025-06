Sereias: como o figurino conta a história das 3 personagens principais

Além de um roteiro misterioso e cativante que prende o espectador até o último segundo, a minissérie Sereias, da Netflix, destaca-se pelos figurinos bem elaborados que enriquecem a narrativa. Protagonizada por Julianne Moore, Milly Alcock e Meghann Fahy, a trama gira em torno de três mulheres complexas que compartilham dores emocionais similares.

Vem conferir como os visuais ajudam a contar a história delas!

A minissérie é inspirada na peça Elemeno Pea, de Molly Smith Metzler

Devon DeWitt

Com produção executiva de Margot Robbie, a série retrata o drama familiar entre as irmãs Simone e Devon DeWitt, e a relação peculiar que Simone desenvolve com sua chefe, Michaela Kell. No primeiro episódio, Devon, interpretada por Meghann Fahy, vai ao encontro da irmã em Port Haven.

Na série, as irmãs Devon e Simone DeWitt têm que lidar com a doença do pai

Ao chegar na ilha, a personagem percebe que Simone está imersa em uma vida performática como assistente pessoal de Michaela. O choque inicial da personagem é traduzido em suas roupas escuras estilo grunge que parecem deslocadas em meio a um ambiente repleto de tons pastéis e trajes preppy.

Devon acredita que Simone faz parte de uma espécie de culto, liderado por Michaela. Na tentativa de tirá-la da situação, passa a se vestir igual ao restante dos personagens para se infiltrar no círculo íntimo dos donos da casa.

Para se infiltrar na casa dos Kell, ela usa vestidos coloridos e estampados

Quando Devon está fora da casa, ela volta a usar roupas com pegada grunge

O vestido de baile de Devon foi tingido à mão pela equipe da figurinista Caroline Duncan

Simone DeWitt

O arco narrativo de Simone (Milly Alcock) pode ser observado conforme a paleta de cores e o estilo de suas roupas vão mudando. Ela começa a série usando vestidos coloridos chamativos, como se estivesse tentando desesperadamente se encaixar. Conforme vai se tornando mais segura de si, passa a optar por peças mais claras.

A figurinista Caroline Duncan compartilhou que a personagem passa pela transição de menina para mulher, conforme vai tomando decisões que a afastam de seu passado e das suas origens. No último episódio, Simone usa um vestido azul pálido, quase cinza, em que a modelagem foi construída para fazer alusão às deusas da mitologia grega.

A relação entre Simone e Michaela é um dos pontos principais da série

Na cena em que é pedida em casamento, Simone já está usando tons mais claros

O último figurino usado por Simone assemelha-se ao primeiro vestido usado por Michaela na série

Michaela Kell

Interpretada por Julianne Moore, Michaela — ou Kiki, para os íntimos — é a figura de destaque na residência dos Kell. Tudo o que acontece na casa é pensado para agradar a personagem, reforçando a ideia de um culto, em que ela é a figura central e todos se sentem atraídos por ela.

Ao contrário das seguidoras, Kiki é vista com roupas claras e esvoaçantes. Os looks são complementados com acessórios de ouro, sejam eles brincos, colares ou braceletes. A atmosfera etérea da personagem faz com que ela se assemelhe a deusas e figuras de liderança, e o estilo que melhor a descreve é o chamado quiet luxury.

Michaela Kell é uma advogada que se preocupa com o bem-estar das aves

A maioria dos trajes usados por Juliane Moore na série foram criados pela figurinista Caroline Duncan

Michaela e Peter Kell

A série, criada por Molly Smith Metzler, está disponível na plataforma de streaming desde o fim de maio. O enredo baseia-se na peça Elemeno Pea, também de Smith Metzler.

Veja mais looks de Sereias na galeria abaixo:

O personagem Ethan Corbin usa um blazer de patos criado especialmente para a série

Devon DeWitt no primeiro episódio

Look preppy de Ethan Corbin

Vestido de Michaela Kell para o baile

Vestido final de Simone DeWitt

