Sergio Aguiar recusou proposta de Record antes de ser demitido: “Prevalecendo a lógica”

Sergio Aguiar voltou a se pronunciar sobre sua saída da Record TV após seis anos na casa. O jornalista, que alega ter sido retirado do “Jornal da Record” por ser “sofisticado demais”, revelou ter recusado uma proposta da emissora antes da demissão, oficializada na última sexta-feira (13/6).

De acordo com o ex-apresentador do telejornal, o convite em questão seria para passar a comandar o “Fala Brasil”, que faz parte da grade do canal nas manhãs. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele explicou que a decisão de declinar foi motivada pela ressalva quanto sua personalidade.

“Eu disse que, prevalecendo a lógica, se eu era sofisticado demais para o principal jornal da emissora, eu também seria sofisticado demais para qualquer outro jornal. E aí, o fim da história: vocês já sabem, fim do meu casamento com a Record”, expôs Aguiar.

O jornalista ainda afirmou ter passado por um momento turbulento em sua vida pessoal ao longo das últimas semanas. Entre os problemas, estão uma lesão no joelho e um pico de pressão: “Eu sou hipertenso e minha pressão ficou completamente descontrolada. Mas também já estou tratando”.

Com a demissão da Record, o jornalista planeja aproveitar o tempo livre para descansar e cuidar da própria saúde. Por fim, falou sobre os planos para o futuro profissional, prometendo voltar à ativa quando estiver em condições.

Sergio Aguiar assumiu o “Jornal da Record” em março, após a saída de Celso Freitas, que tinha 21 anos na emissora. Agora, o principal telejornal do canal será comandado por Eduardo Ribeiro e Christina Lemos. Já o “Fala Brasil” fica sob responsabilidade de Paloma Poeta e Mariana Godoy.