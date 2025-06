Série contará história perturbadora sobre casa abandonada no Brasil

O Prime Video anunciou uma nova série documental intitulada A Mulher da Casa Abandonada, que mostrará detalhes do caso perturbador que ficou conhecido nacionalmente em 2022.

Ao todo, serão três episódios, com estreia prevista para 15 de agosto. O título é uma adaptação do podcast do jornalista Chico Felitti, que revelou a história de uma idosa que vivia em uma mansão em ruínas localizada em São Paulo.

A mulher havia sido acusada — junto com o ex-marido — de agredir e manter ilegalmente uma trabalhadora doméstica brasileira nos Estados Unidos durante os anos 2000.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Margarida Bonetti era foragida do FBI e morava em uma casa em condições de abandono em São Paulo

Reprodução 2 de 5

Margarida Bonetti raramente aparecia. Sempre que era vista, no entanto, tinha o rosto encoberto por um creme branco

Reprodução / Instagram 3 de 5

Os vizinhos não sabem se ela fugiu do local após a repercussão do caso no Brasil ou se ela se esconde dentro da casa

4 de 5

A Mulher da Casa Abandonada (Reprodução/Montagem Metrópoles)

A Mulher da Casa Abandonada (Reprodução/Montagem Metrópoles) 5 de 5

A Mulher da Casa Abandonada

Reprodução

O documentário apresenta detalhes novos sobre o caso, declarações inéditas do FBI, depoimentos de testemunhas e outros relatos.

“A produção é o resultado de um rigoroso jornalismo investigativo e de uma incansável pesquisa para encontrar as informações mais precisas e depoimentos relevantes. Esse projeto reforça nosso compromisso de levantar histórias poderosas e relevantes que falem sobre os tempos em que vivemos”, diz Javiera Balmaceda, head de originais para a América Latina, Canadá, Austrália e Nova Zelândia do Amazon MGM Studios.

Leia também

Relembre o caso

Em 2022, o jornalista Chico Felitti revelou em um podcast o caso de Margarida Bonetti, uma brasileira que fugiu dos Estados Unidos e do FBI após manter uma mulher em estado análogo à escravidão por cerca de 20 anos.

Escondida no Brasil junto com o marido, ela raramente aparecia fora da casa onde vivia, em São Paulo, além de sempre usar um tipo de creme branco no rosto.

Luisa Mell resgatou animais

Dois cachorros que moravam na casa foram resgatados pela ativista Luisa Mell.

De acordo com ela, os animais estavam em um local “insalubre” e “com cheiro terrível”.

Na época, Margarida deixou a residência após a repercussão do caso, deixando os animais abandonados.

O estado da casa era de um local abandonado, com muita bagunça no interior e um quintal com mato e árvores sem cuidado.

Descendente de barões, Margarida se mudou para os EUA por conta do trabalho do marido, Renê Bonetti. Na época, parentes da idosa contrataram uma mulher para cuidar da residência onde ficaram.

Após denúncias de vizinhos, foi descoberto que a funcionária passou 20 anos vivendo no porão da casa, sem receber salário e sendo agredida pelo casal.