Série da Netflix revela crime por trás do caso Tylenol

A série documental Caso Arquivado – Os Assassinatos do Tylenol estreou na Netflix em março e revive um crime que chocou os Estados Unidos. A produção é baseada em fatos reais e retrata o envenenamento de sete pessoas após a ingestão do analgésico Tylenol.

O caso começou em setembro de 1982, com a morte da jovem Mary Kellerman, de 12 anos, moradora de Chicago. Após se queixar de dor de garganta, ela tomou um comprimido de Tylenol e faleceu poucas horas depois.

Tylenol estava contaminado com cianeto

O Tylenol, analgésico com paracetamol amplamente usado para dores comuns, se tornou a origem de uma tragédia nacional. Investigações posteriores revelaram que cápsulas do medicamento estavam envenenadas com cianeto, substância química altamente tóxica.

Caso Arquivado: Os Assassinatos do Tylenol

Ao todo, sete pessoas morreram após consumir o produto contaminado. O crime desencadeou uma das maiores investigações criminais da história dos Estados Unidos.

Impacto do crime e resposta da indústria

A série documental é dividida em três episódios de cerca de 40 minutos e explora as consequências do caso. A crise provocou pânico nacional e levou a Johnson & Johnson, fabricante do medicamento, a adotar lacres invioláveis nas embalagens.

Até então, medicamentos e alimentos nos Estados Unidos eram vendidos apenas com tampa, sem qualquer lacre de segurança. O incidente mudou os padrões da indústria e trouxe novas regras para proteção do consumidor.

Investigação do FBI segue sem solução definitiva

Caso Arquivado apresenta entrevistas com agentes do FBI e testemunhas, levantando hipóteses sobre a origem do envenenamento. A principal dúvida é se a contaminação foi um ato deliberado ou falha no processo de produção da Johnson & Johnson.

A série revive a tensão da época ao mostrar como frascos contaminados foram parar nas prateleiras das lojas. A investigação permanece sem uma conclusão definitiva sobre o autor do crime.

Com ritmo envolvente e foco investigativo, a produção da Netflix resgata um caso emblemático que redefiniu a segurança de produtos farmacêuticos no mundo. Caso Arquivado – Os Assassinatos do Tylenol já está disponível na plataforma.