Sertanejo e gospel são os estilos musicais preferidos dos rio-branquenses, diz pesquisa

Uma recente pesquisa realizada pela consultoria JLeiva Cultura & Esporte revelou que o sertanejo é o estilo musical mais popular entre os rio-branquenses, com 55% dos entrevistados afirmando que esse gênero embala suas trilhas sonoras do dia a dia. O estudo, que faz parte da pesquisa Cultura nas Capitais, analisou o comportamento cultural dos moradores das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal.

O levantamento em Rio Branco foi realizado entre 19 de fevereiro e 17 de maio, envolvendo 600 pessoas em 60 pontos de coleta diferentes. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, conferindo uma boa precisão aos resultados obtidos.

Os entrevistados foram questionados sobre seus estilos musicais favoritos, sendo solicitado que indicassem suas opções em primeiro, segundo e terceiro lugares. Dentro da categoria sertanejo, diversas variações foram mencionadas, incluindo sofrência, sertanejo universitário, moda de viola e as tradicionais duplas sertanejas.

Na disputa pelas preferências musicais, o sertanejo ficou em primeiro lugar, seguido pelo gospel, que conquistou 32% das menções, e o forró, que atraiu 22% dos entrevistados.

Além das preferências musicais, a pesquisa também destacou eventos culturais significativos para a população. Com 28% e 16%, respectivamente, as festas juninas e a Expoacre foram apontadas como os eventos culturais mais importantes para os rio-branquenses.