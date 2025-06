Sertanejo Léo fica ferido ao ter rosto atingido por fogo de máquina de efeito especial em show

O sertanejo usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo que mostra o momento em que as chamas acionadas pela máquina atingiram a cabeça dele. Léo jogou o chapéu no chão e conseguiu apagar o fogo com as mãos antes mesmo de receber apoio da equipe.

Léo se apresentava com o parceiro no Pontal Rodeo Music. Em seu perfil, ele mostrou queimaduras principalmente no lado esquerdo do rosto, no nariz e na orelha.

Membro da produção dos artistas, Luiz Falco disse que o sertanejo sofreu queimaduras leves e passa bem. Ele recebeu rápido atendimento da equipe de bombeiros que atuava no evento.

“Na hora foi bem assustador, mas ele foi prontamente atendido e teve ferimentos leves, disse.

O que aconteceu

No vídeo postado em seu Instagram neste domingo, Léo contou que, recentemente, a produção trocou as máquinas de fogo do show da dupla, conhecidas como máquinas fire, mas elas não estavam funcionando bem durante a apresentação.

“Eu estava até zoando na comunicação da turma que as máquinas não estavam funcionando. Trocou as máquinas novas e não funciona e tal, aí funcionou. Na hora que eu menos esperava, funcionou.”

Segundo Léo, o responsável por acionar o equipamento não viu a posição do artista no palco. De acordo com o sertanejo, a substância inflamável acabou caindo no seu rosto.

“Aquilo grudou, virou um óleo na cara e não saía, ficou pegando fogo. Mas apagou o fogo ali naquela hora. Aquilo fazia uma meia hora de show e tocamos o show, uma hora e 45.”