Serviços de terraplanagem são realizados no acesso à Coopercafe, em Mâncio Lima

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informou que iniciou na última sexta-feira (20), os serviços de terraplanagem no acesso à Cooperativa de Café do Juruá (Coopercafe), em Mâncio Lima.

A iniciativa, que atende orientações do Governador Gladson Camelí, busca garantir melhores condições de tráfego e logística para o funcionamento da cooperativa, que desempenha papel essencial no escoamento da produção de café da região.

Segundo o Deracre, nesta etapa, estão sendo executados os serviços de regularização do terreno e forragem com camada vegetal, como parte do preparo da base para a futura pavimentação do acesso. “Os trabalhos vão facilitar a circulação de veículos, mesmo durante o período chuvoso, fortalecendo a cadeia produtiva local”, aponta o Departamento.

*Com informações da Agência de Notícias do Acre