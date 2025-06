Servidores de Rio Branco já podem se programar: veja quando sai o pagamento

Mais de 10 mil servidores públicos de Rio Branco, entre ativos, aposentados e pensionistas, receberão seus salários referentes ao mês de junho nesta quarta-feira, dia 25. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (23) pela equipe econômica da prefeitura.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, o pagamento dentro do mês trabalhado reforça a política de valorização dos servidores e o compromisso com a gestão responsável dos recursos públicos. “Desde o início da nossa administração, temos priorizado o servidor e atuado com responsabilidade fiscal. Esse é mais um mês em que honramos esse compromisso”, declarou o gestor.

Este é o sexto mês consecutivo em que a atual gestão realiza o pagamento em dia, o que, além de garantir estabilidade aos trabalhadores, também movimenta e aquece a economia local.A prefeitura destaca que manter os vencimentos em dia é um reflexo da organização das contas públicas e de uma administração focada no equilíbrio financeiro e no respeito ao funcionalismo. https://adscontilnet.adgerenciador.com.br/www/delivery/cl.php?bannerid=209&zoneid=45&sig=70f89375ed492eded4bfad0eac0553ca5a2acb9f55670b38841dc379c9bd0272&dest=https%3A%2F%2Fwhatsapp.com%2Fchannel%2F0029VaCzwnRIN9ilVV2lnk1X