Sesacre publica decreto e estende horário de funcionamento de unidades administrativas da pasta

O secretário de Saúde do Acre (Sesacre), Pedro Pascoal, estendeu o horário de funcionamento dos setores administrativos ligados à pasta, conforme decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (4).

“O horário de expediente e de atendimento ao público da sede administrativa e dos setores administrativos das unidades de saúde, vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde, será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h”, diz o documento.

Anteriormente, os servidores trabalhavam em expediente corrido, das 7h às 14h.

“Ficam os secretários adjuntos e diretores desta secretaria autorizados, sempre que necessário, a convocar os servidores que recebem complementação de carga horária e adicional de dedicação exclusiva, em regime integralmente presencial, sempre que houver necessidade do serviço”, finaliza.