Sete apostas no Acre acertam a quadra na Mega-Sena e levam quase R$ 1 mil cada

Sete sortudos no Acre acertaram a quadra no concurso 2881 da Mega-Sena, sorteado na noite desse último sábado (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada aposta garantiu R$ 982,38.

As seis dezenas premiadas (11 – 13 – 16 – 34 – 35 – 39) não tiveram ganhadores e o valor principal acumulou para R$ 52 milhões, e deve ser sorteado na próxima terça-feira, 1° de julho.

Segundo a Caixa, as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, no site oficial das Loterias (clicando aqui). O bilhete simples, marcando seis dezenas, custa R$ 5.