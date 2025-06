Seu Jorge deixa o Acre após gravações de “Geni e o Zepelim”, em Cruzeiro do Sul

O cantor e ator Seu Jorge deixou o município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, nesta quinta-feira (6), após encerrar sua participação nas gravações do longa-metragem “Geni e o Zepelim”, dirigido pela cineasta Anna Muylaert. O artista esteve na cidade desde o último dia 28 de maio, período em que viveu o personagem de um comandante de intenções predatórias que chega à Amazônia, mas acaba se apaixonando por Geni, uma travesti prostituta.

O filme é uma releitura contemporânea da clássica canção “Geni e o Zepelim”, de Chico Buarque, lançada em 1978 no álbum Ópera do Malandro. A trama, ambientada no mesmo ano da música, promete resgatar e reinterpretar o drama da personagem que representa as dores e exclusões enfrentadas por pessoas marginalizadas em uma sociedade marcada por preconceitos e hipocrisia.

Segundo a produção, a escolha de Cruzeiro do Sul para as filmagens foi estratégica. Muylaert buscava um cenário que expressasse a exuberância e as contradições da Amazônia, elementos centrais à atmosfera do filme. As gravações continuam nos próximos meses, e a estreia está prevista para o primeiro semestre de 2025.

A narrativa acompanha a história de Geni, constantemente humilhada e rejeitada pelos moradores de sua cidade, até que se torna a única esperança para salvar o local da destruição iminente, promovida pelo comandante de um zepelim — interpretado por Seu Jorge.