Seu Jorge é entrevistado pela ‘Russa no Acre’ durante gravações de filme em Cruzeiro do Sul

O ator e cantor Seu Jorge está em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, participando das gravações do filme Geni e o Zepelim. Durante a estadia na cidade, ele foi entrevistado pela influenciadora Aleksandra Shogenova, a Russa no Acre. O bate-papo descontraído abordou sua experiência na região, o encantamento com a cultura local e, claro, as descobertas gastronômicas típicas da região amazônica.

Com simpatia, Seu Jorge elogiou a hospitalidade do povo acreano e falou da alegria em conhecer um estado que ainda não havia visitado. “Ô povo acriano, que maravilha, né? Eu estou aqui nesse estado maravilhoso que fazia tempo que eu tinha curiosidade de visitar. Conheci boa parte do nosso país, mas o Acre era sim um desafio”, comentou o artista.

Ele destacou a beleza natural do Acre e o carinho da população. “Aqui eu estou tendo a oportunidade de fazer cinema. Estou muito feliz, não só pela paisagem, mas pela recepção do povo acreano, muito queridos, muito carinhosos, receptivos. Esse lugar conserva toda a beleza natural que existe nesse país, nesse Brasil gigante.”

Durante a entrevista, o artista também compartilhou suas experiências ao visitar comunidades ribeirinhas e vivenciar o tráfego fluvial típico da região. “Tive a oportunidade de estar entre as filmagens nas populações de ribeira e no tráfego fluvial. Muito curioso, muito interessante: as embarcações, as canoas, como as pessoas vivem aqui, esse trânsito. Tudo muito maravilhoso.”

Sobre a culinária local, Seu Jorge se disse encantado com o sabor do “açaí raiz”. “Ontem também tive a oportunidade de experimentar o açaí roots, sabor maravilhoso. Você percebe outros elementos também, outras notas”, disse.

Ao final da conversa, a influenciadora russa perguntou se ele já havia experimentado a tradicional “baixaria”, prato típico do café da manhã acreano. Ele respondeu, rindo: “Ainda não.”

As gravações de Geni e o Zepelim seguem na cidade de Cruzeiro do Sul, e a presença de Seu Jorge tem movimentado os bastidores culturais da região.