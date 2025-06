Seu Jorge é visto caminhando pelas ruas de Cruzeiro do Sul durante gravações de filme

O cantor e ator Seu Jorge tem chamado a atenção dos moradores de Cruzeiro do Sul (AC), onde está gravando o filme Geni e o Zepelim. Durante a manhã desta quarta-feira (4), ele foi visto correndo pelas ruas do bairro Aeroporto Velho, próximo à casa onde está hospedado. A cena foi registrada pelo internauta Vini Pablo e publicada nas redes sociais, repercutindo entre os moradores da cidade.

O artista está na região para interpretar um comandante militar no longa, que tem orçamento de aproximadamente R$ 3,5 milhões. Seu personagem chega à Amazônia com planos de devastação ambiental, mas acaba se apaixonando por Geni, uma prostituta. As filmagens estão sendo realizadas em vários pontos da cidade, com destaque para as margens do Rio Crôa, perto da Escola Nossa Senhora Aparecida, onde foi montada parte da estrutura de produção.

Fora das câmeras, Seu Jorge tem aproveitado o tempo livre para circular pela cidade e interagir com a população local. Simpático e acessível, ele tem sido visto em espaços públicos, o que tem reforçado a boa recepção dos moradores à presença da equipe de filmagem em Cruzeiro do Sul.