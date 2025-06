Seu Jorge usa casa do ex-governador Orleir Cameli para gravar cenas do filme Geni e o Zepelim

Na última terça-feira, 3 de junho, a residência do ex-governador do Acre, Orleir Cameli, em Cruzeiro do Sul, se transformou em um dos cenários do filme “Geni e o Zepelim”, protagonizado pelo ator e cantor Seu Jorge. A produção, dirigida pela renomada cineasta Anna Muylaert, reúne grandes nomes do cinema e da televisão nacional em gravações realizadas em diversos pontos da região.

Quem abriu as portas da casa para a produção foi a ex-primeira-dama do estado, Beatriz Cameli, viúva de Orleir Cameli. Emocionada, ela comentou sobre a experiência de participar, mesmo que indiretamente, desse momento da nova fase do cinema nacional:

“Fiquei muito alegre em poder, pelo menos em parte, colaborar com o cinema nacional. Cedi espaços da casa que foram escolhidos com antecedência pela equipe, como o porão, que virou um bunker do comandante, personagem de Seu Jorge. É uma forma de contribuir com a cultura brasileira, ainda mais sendo tão longe dos grandes centros.”

A cena gravada no porão, transformado em um bunker, envolve o personagem de Seu Jorge fazendo uma refeição. E, apesar de ser ficção, o almoço servido era real: arroz de carneiro, postas de pirarucu no leite de coco, arroz, feijão e salada compuseram o cardápio.

Durante as gravações, a movimentação foi intensa. A área da piscina e a academia da residência foram utilizadas para montagem de figurinos e apoio da equipe técnica. Em breve, os equipamentos serão desmontados e levados ao Rio Crôa, onde novas cenas do filme serão rodadas.

Beatriz Cameli ainda relatou a colaboração de seu filho, Linker, que emprestou uma luneta para ser usada em outra cena do longa. Segundo ela, o envolvimento da família e da comunidade local é uma forma real de valorização cultural:

“Fazer e produzir cinema por aqui exige boa vontade e é um grande movimento logístico. Vi de perto o esforço da equipe, a preocupação com objetos, móveis, pertences. Emprestei, por exemplo, um conjunto de móveis de modelo africano, feitos de sisal, palhinha e couro, que foram usados em uma casa no Croa. Eles foram levados de balsa, com todo o cuidado”.

A ex-primeira-dama também falou sobre a interação com o elenco e a equipe:

“Fizeram parte da cena também a Gorete Milagres, e eu fiz questão de presenteá-la com uma farofa de Cruzeiro do Sul preparada com carinho pelo casal Raleide e Luciete.”

Além de Seu Jorge, também participaram das cenas as atrizes Elisa Lucinda e a carioca Ayla Gabriela, que interpreta Geni, personagem inspirada na clássica canção de Chico Buarque. A obra tem sido gravada em diferentes polos de Cruzeiro do Sul, colocando a cidade em evidência no cenário audiovisual brasileiro.

“O cinema nacional está em alta. Vieram de longe para encenar na nossa Amazônia. Vale a pena, apesar das distâncias, conhecer cada pedaço deste Brasil brasileiro”, concluiu Beatriz Cameli.