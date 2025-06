Show musical resgata memórias afetivas por meio de clássicos que marcaram gerações

O município de Tarauacá, no Acre, será palco de um espetáculo musical emocionante intitulado “A Canção Que Permanece”. O evento celebra os “Sons da Minha Juventude”, resgatando memórias afetivas por meio da música que marcou gerações. A proposta é oferecer ao público uma experiência nostálgica e culturalmente rica, conectando diferentes épocas por meio de canções que continuam vivas no imaginário coletivo.

O show faz parte das ações culturais promovidas com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), contando com financiamento do Governo Federal e apoio institucional do Governo do Estado do Acre e da Prefeitura Municipal de Tarauacá. A Secretaria de Cultura, Turismo e Indústria Criativa do município é uma das organizadoras do evento, em parceria com o Ministério da Cultura.

Mais do que uma simples apresentação musical, o projeto busca valorizar a memória cultural local e incentivar o fortalecimento da identidade artística da juventude tarauacaense. A iniciativa reforça o compromisso com a reconstrução cultural do país, unindo passado e presente por meio da arte e da música.