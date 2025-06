Sicredi encerra a 12ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira com live aberta a comunidade

A 12ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), foi realizada de 12 a 18 de maio, e ficou marcada por uma série de ações promovidas pela Sicredi Biomas com foco em ampliar o acesso à informação e fortalecer a cultura do planejamento financeiro. Com o tema “Educação Financeira para Crianças e Jovens: Preparando a Sociedade para Escolhas Conscientes”, a iniciativa reforçou a importância de abordar o assunto desde cedo, contribuindo para a formação de cidadãos mais preparados e financeiramente responsáveis.

A temática deste ano se mostrou especialmente relevante ao reconhecer que o desenvolvimento de habilidades financeiras deve começar ainda na infância, criando bases sólidas para a construção de uma sociedade mais consciente e sustentável. Com esse olhar, a cooperativa contribui ativamente com a disseminação de conhecimento por meio do programa Cooperação na Ponta do Lápis, uma das iniciativas do Sicredi voltada à educação financeira em todos os ciclos da vida.

Durante os sete dias de programação, a Semana ENEF contou com mais de 130 ações realizadas em 28 municípios dos estados do Mato Grosso, Acre e Amazonas, envolvendo formações para crianças, jovens e adultos em salas de aula, agências, empresas e espaços comunitários. Foram realizadas palestras, oficinas, rodas de conversa e atendimentos orientados, utilizando uma linguagem acessível e recursos práticos para estimular o consumo consciente e a adoção de hábitos financeiros saudáveis.

Como resultado, mais de 20 mil pessoas foram formadas em educação financeira, representando um crescimento de 83% em relação à edição de 2023, o que evidencia o avanço e o fortalecimento das ações promovidas pela cooperativa.

Um dos destaques da programação foi o lançamento de uma live com especialistas, que acontece nesta quinta-feira, 26 de junho, trazendo episódios temáticos dedicados à educação financeira. Os conteúdos abordam temas como organização do orçamento familiar, consumo responsável e planejamento de longo prazo, com acesso gratuito para toda a comunidade.

A atuação junto às instituições de ensino também ganhou força nesta edição. Em parceria com escolas das regiões onde atua, a Sicredi Biomas promoveu ações lúdicas e pedagógicas que facilitaram o entendimento de conceitos como poupança, escolhas financeiras e responsabilidade com o dinheiro.

Além das ações presenciais, a cooperativa reforçou sua presença digital, disponibilizando conteúdos educativos em seus canais oficiais e incentivando o engajamento contínuo da comunidade no tema. A Semana ENEF foi mais uma etapa do trabalho permanente do Sicredi na promoção da educação financeira como ferramenta de transformação social.

As ações da cooperativa seguem durante todo o ano, com iniciativas que buscam contribuir para a autonomia financeira dos associados e o desenvolvimento das comunidades onde atua.

Os conteúdos sobre educação financeira seguem disponíveis nos canais oficiais do Sicredi. Para saber mais, basta visitar a agência mais próxima ou acessar as redes sociais da cooperativa.

