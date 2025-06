Sicredi impulsiona iniciativas que transformam vidas: mais de 80 mil pessoas já foram beneficiadas

Promover o desenvolvimento das comunidades faz parte do propósito do Sicredi. Através do Fundo Social, a instituição Cooperativa transforma recursos em oportunidades e potencializa iniciativas que geram impacto real na vida das pessoas. A edição de 2025 está com inscrições abertas de 14 de maio a 18 de junho, voltada exclusivamente para entidades sem fins lucrativos que atuam nas regiões onde a Cooperativa está presente.

Mais do que um apoio social, o Fundo Social é uma ferramenta de transformação e prosperidade para as comunidades. Criado para fortalecer o crescimento coletivo, o programa destina parte dos resultados da Cooperativa a projetos voltados ao bem-estar das suas áreas de atuações no Mato Grosso, Acre e Amazonas. Ao longo dos anos, tem viabilizado ações como educação, saúde, cultura, segurança, inclusão social, sustentabilidade e esporte.

Presente em diversas cidades do país, o Sicredi reconhece os desafios locais e acredita na força da cooperação como caminho para superá-los. Por isso, o Fundo Social tem se consolidado como um importante instrumento de estímulo ao protagonismo de entidades voltadas para ações sociais, apoiando iniciativas que atendem às necessidades da população.

Mais de 80 mil pessoas já foram beneficiadas por projetos contemplados em edições anteriores apenas na Cooperativa Sicredi Biomas, um número que representa histórias de superação, acesso a direitos e oportunidades de transformação. O impacto gerado vai além dos dados: fortalece vínculos, mobiliza comunidades e contribui para um futuro mais justo e próspero.

Para participar do edital deste ano, as entidades interessadas devem estar legalmente constituídas, ter atuação comprovada nas regiões atendidas pela Sicredi Biomas e acessar o site www.sicredi.com.br/nacomunidade/fundosocial para realizar a inscrição. O processo é gratuito e transparente, com seleção baseada nos critérios estabelecidos em edital.

Ao investir nas comunidades, a Cooperativa reafirma seu papel como agente de desenvolvimento regional. O Fundo Social representa uma ponte entre os associados e o bem coletivo, sendo uma forma concreta de cooperar para transformação.

