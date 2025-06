Sicredi inaugura agência móvel no Juruá e reforça presença nas comunidades do interior do Acre

Com o compromisso de ampliar o acesso ao cooperativismo de crédito e fortalecer sua presença no interior do Acre, o Sicredi passa a oferecer atendimento móvel nas cidades de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. A unidade, instalada em uma van personalizada, conta com a mesma estrutura de uma agência física e chega para facilitar o dia a dia dos associados e associadas da cooperativa. O atendimento será realizado com conforto, praticidade e o relacionamento humanizado que é marca do Sicredi, por profissionais preparados para atender as demandas da comunidade.

As atividades iniciam nesta segunda-feira, 2 de junho, em Mâncio Lima, com atendimento fixado em frente à Secretaria Municipal de Saúde, sempre às segundas e terças-feiras. Em Rodrigues Alves, a unidade estará disponível a partir de quarta-feira, 3 de junho, em frente ao Mercado Municipal, com atendimento às quartas e quintas-feiras. O horário de funcionamento será das 8h às 16h (horário do Acre).

A unidade móvel atenderá em pontos estratégicos das cidades e disponibilizará mais de 300 soluções financeiras, incluindo abertura de conta, operações de crédito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais.

Com essa iniciativa, a cooperativa reforça seu propósito de construir uma sociedade mais próspera, promovendo a inclusão financeira e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades por meio de uma atuação próxima, iniciativas sociais e o compromisso com seus mais de 97 mil associados e associadas nos estados do Mato Grosso, Acre e Amazonas.

Para mais informações, os canais oficiais da cooperativa estão disponíveis para atendimento.

Saiba mais:

Mâncio Lima: Em frente à Secretaria Municipal de Saúde – todas as segundas e terças-feiras.

Rodrigues Alves: Em frente ao Mercado Municipal – todas as quartas e quintas-feiras.

Horário de atendimento: Das 8h às 16h (horário do Acre).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

