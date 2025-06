Silent Hill f, 007 e mais: 10 jogos do State of Play para ficar de olho

O State of Play trouxe uma série de novidades e atualizações sobre jogos do PlayStation 5 (PS5), além de títulos que também chegarão a outras plataformas, como Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 e PC. Enquanto os fãs aguardam anúncios de jogos como Resident Evil 9 e o especulado spin-off de God of War, o evento desta quarta-feira (4) destacou outros títulos importantes. Entre as novidades do State of Play, temos o terror Silent Hill f e 007 First Light, que apresenta uma versão jovem de James Bond.