Silent Hill f chega em setembro de 2025; veja trailer de gameplay

Silent Hill f teve um novo trailer de gameplay revelado na noite desta última quarta-feira (4) durante a apresentação State of Play da Sony com novidades sobre games do PlayStation 5 (PS5). O novo vídeo do game da NeoBards Entertainment, publicado pela Konami, mostrou um pouco das criaturas assustadoras que a personagem Hinako Shimizu encontrará em seu caminho e o sistema de batalha para se defender. Silent Hill f também teve sua data de lançamento confirmada para 25 de setembro, com lançamento para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Veja, a seguir, mais detalhes do trailer e o vídeo em si.