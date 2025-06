Silent Hill: ranking definitivo com todos os jogos da saga do pior ao melhor

Por muitos anos, Silent Hill rivalizou com Resident Evil pelo trono do survival horror. Mesmo com altos e baixos, a saga da Konami permanece no coração dos fãs — e agora ressurge com o remake de Silent Hill 2, além dos novos títulos Silent Hill f e Silent Hill Remake, reacendendo a chama do terror psicológico.

A seguir, veja o ranking definitivo com todos os jogos de Silent Hill, do pior ao melhor, com informações sobre história, jogabilidade, onde jogar atualmente e curiosidades que marcaram cada fase da franquia:

👎 11. Silent Hill: The Short Message — Metascore: 53

Lançado de surpresa em 2024 no PS5, o jogo gratuito explora temas como bullying e saúde mental. Curto, sem combate e com foco em ambientação.

📍 Onde jogar: PS5 (gratuito)

📕 10. Silent Hill: Book of Memories — Metascore: 58

A maior ruptura da série: dungeon crawler com perspectiva isométrica e multiplayer. Saiu para PS Vita e nunca mais foi relançado.

📍 Onde jogar: Apenas em mídia física para PS Vita

🔗 9. Silent Hill: Downpour — Metascore: 64

Você é Murphy, um prisioneiro que entra em Silent Hill após um acidente. Dividiu opiniões por tentar modernizar demais a fórmula.

📍 Onde jogar: PS3 e Xbox 360 (mídia física)

⚔️ 8. Silent Hill: Homecoming — Metascore: 70

Veterano de guerra enfrenta seus traumas na cidade maldita. Com mais foco em ação do que terror, não agradou a todos.

📍 Onde jogar: PC (Steam – R$ 34,99)

🚪 7. Silent Hill 4: The Room — Metascore: 76

Preso no apartamento 302, Henry descobre um portal para mundos macabros. Último jogo do Team Silent.

📍 Onde jogar: PC (GOG – R$ 49,89)

🚛 6. Silent Hill: Origins — Metascore: 78

Um caminhoneiro enfrenta seus demônios ao passar por Silent Hill. Prequel da saga com combates renovados e narrativa intensa.

📍 Onde jogar: PSP, PS2 (mídia física)

❄️ 5. Silent Hill: Shattered Memories — Metascore: 79

Reimaginação sem combate do primeiro jogo, com enredo moldado pelas suas decisões.

📍 Onde jogar: PSP, PS2, Nintendo Wii (mídia física)

👧 4. Silent Hill 3 — Metascore: 85

Heather Mason enfrenta o passado de seu pai e o culto de Silent Hill. Jogo marcante para fãs da narrativa original.

📍 Onde jogar: PS2, PS3, Xbox 360 e PC. Disponível na Silent Hill HD Collection (R$ 79)

🔁 3. Silent Hill 2 Remake — Metascore: 86

Versão atualizada do clássico, com gráficos de última geração e novos finais. James retorna a Silent Hill após receber carta da esposa falecida.

📍 Onde jogar: PS5 e PC (Steam e Epic Games – R$ 349,90)

🌫 2. Silent Hill (original) — Metascore: 86

Tudo começou aqui: Harry Mason em busca da filha em uma cidade tomada por névoa e cultos. Terror psicológico puro.

📍 Onde jogar: PS1 (sem versão oficial em plataformas atuais)

👑 1. Silent Hill 2 — Metascore: 89

Obra-prima do terror nos games. James explora o inferno interno e externo de Silent Hill em busca de Mary.

📍 Onde jogar: Xbox One e Series X/S via HD Collection (R$ 79)

🎁 BÔNUS: P.T. (Playable Teaser)

Demo lançada por Hideo Kojima e Guillermo Del Toro para o cancelado Silent Hills. Revolucionou o terror nos games, mesmo com poucos minutos de duração.

📍 Onde jogar: Não disponível oficialmente (retirada da PS Store)

